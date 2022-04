Radiação em Chernobyl sobe, mas continua dentro dos limites

Veja também:

A Ucrânia detetou, este sábado, um aumento no nível de contaminação radioativa na inativa central nuclear de Chernobyl, ocupada por tropas russas até 31 de março. Ainda assim, manteve-se dentro dos limites, informou a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

Esta agência da ONU divulgou que as autoridades ucranianas estão a restaurar gradualmente o controlo de segurança nuclear e radioativa, mas avisaram que continuam com falta de pessoal para os trabalhos de manutenção que foram interrompidos quando as forças russas ocuparam a central, a 24 de fevereiro.

Num relatório enviado para a AIEA, a Ucrânia referiu-se a um "nível aumentado de contaminação radioativa (...) devido ao não cumprimento dos requisitos de segurança de radiação", embora tenha assegurado que essa radiação permanece "dentro dos limites".

As autoridades ucranianas ainda não conseguiram restaurar alguns equipamentos, como sensores de radiação, por falta de pessoal, uma situação que pode "levar à falha de outros sistemas e componentes importantes para a segurança", disse a AIEA, em comunicado.

O diretor da AIEA, Mariano Grossi, explicou que esta situação prova a necessidade de a agência enviar especialistas a Chernobyl, logo que possível.

No que diz respeito a diferentes informações sobre a situação em Chernobyl - por exemplo, de que os soldados russos que ocuparam a central foram afetados por altas doses de radioatividade - a AIEA indicou que os seus técnicos apenas poderão emitir um relatório se estiverem no terreno.