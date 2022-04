Putin julgado por crimes de guerra? "Não reconhecemos o TPI", diz porta-voz do Kremlin

Além disso, Peskov rejeitou qualquer cooperação com o Tribunal de Haia e assegura que Moscovo não está isolada: “Não reconhecemos o Tribunal Penal Internacional e não somos os únicos a fazer isso. Estamos interessados numa investigação realmente independente. Mas queremos compreender qual seria o formato dessa investigação, porque temos uma experiência amarga com investigações internacionais”.

O responsável russo alega que as imagens de satélite de Bucha “foram geradas depois de as tropas russas deixarem a região” e que “é impossível dar uma data concreta a essas imagens”.

“Pobres pessoas… Aqueles corpos não são de vítimas de pessoal militar russo”, acrescentou, acusando, uma vez mais, o governo de Kiev de alimentar “falsidades e mentiras”.

Noutro plano, Dmitry Peskov lamentou a expulsão da Rússia Conselho dos Direitos Humanos da ONU: “Vamos continuar a defender os nossos interesses de todas as formas legais possíveis”, respondeu.

O porta-voz do Kremlin admitiu, ainda, que “perdas significativas de tropas” do lado russo na Ucrânia, no que classificou com uma “enorme tragédia” e acusou a NATO de ser uma "máquina de confrontação".