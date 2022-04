Encontrados 26 corpos nos escombros de dois edifícios residenciais em Borodianka

Veja também:

Equipas de resgate ucranianas encontraram esta quinta-feira 26 corpos nos escombros de dois edifícios habitacionais de Borodianka, a noroeste de Kiev, anunciou a procuradora-geral ucraniana Iryna Venediktova.

“É a cidade mais destruída da região. Só dos escombros de dois prédios de apartamentos bombardeados foram retirados 26 corpos. É difícil prever quantos mortos existirão”, escreveu Iryna Venediktova na rede social Facebook.

Segundo a procuradora-geral, o alvo do ataque aos edifícios foi “apenas a população civil”, uma vez que “não existe qualquer base militar” naquela localidade recentemente recuperada pelas forças ucranianas, após a retirada das tropas russas da região de Kiev.

Venediktova alegou ainda que os russos usaram bombas de fragmentação e lança rockets pesados que “provocam morte e destruição”.

“Há provas de crimes de guerra cometidos pelas forças russas em cada esquina. O inimigo bombardeou, à traição, durante a noite, quando havia o máximo de pessoas em casa”, acusou.

As descobertas macabras de corpos e valas comuns têm-se multiplicado nos últimos dias em várias pequenas cidades da região da capital ucraniana, devastadas pelos combates com as forças invasoras.

A Ucrânia e os países ocidentais acusaram os militares russos de “crimes de guerra” após a descoberta de dezenas de cadáveres, aparentemente civis, mortos a tiro nas ruas de Bucha, igualmente a noroeste de Kiev.