Ucrânia denuncia execução de civis em Bucha e fala em "nova Srebrenica"

Nota: Alguns dos relatos e imagens utilizados são gráficos e podem chocar os leitores

À medida que as tropas russas vão abandonando as zonas límitrofes de Kiev, começam a surgir as primeiras imagens da devastação. Segundo o presidente da Câmara de Bucha, pelo menos 300 civis foram mortos e uma vala comum foi encontrada ainda aberta. As autoridades locais deram acesso a jornalistas, acompanhados pela polícia, para recolher imagens e relatos do local.

Vários jornalistas internacionais falam de um cenário devastador, com edifícios destruídos e corpos espalhados pelas estradas. As imagens recolhidas pela Reuters retraram isso mesmo: diversos corpos, alegadamente de civis, aparecem prostrados no chão, de cabeça para baixo, abandonados no local onde morreram. Há, igualmente, relatos de valas comuns e algumas imagens de vídeo que parecem mostrar corpos lá enterrados.

No Twitter, as imagens são gráficas. O ministério da Defesa ucraniano, que também percorreu as ruas de Bucha, mostra veículos a evitar os corpos na estrada. Chama-lhe "a nova Srebrenica".

"A cidade ucraniana de Bucha esteve nas mãos de animais durante várias semanas. Civis foram executados arbitrariamente, alguns com as mãos atadas atrás das costas, os seus corpos espalhados pelas ruas da cidade", é dito no twit que, avisamos, contém imagens chocantes.

O porta-voz do Presidente da Ucrânia garantiu à BBC que as autoridades locais encontraram corpos de civis executados e valas comuns nos locais abandonados pelas tropas russas. Sergey Nikiforov assegura que as imagens que têm chegado dos territórios que foram agora desocupados são "difíceis de descrever". Haverá minas e armadilhas escondidas entre os escombros.