Presidente do Parlamento Europeu pede mais ajuda para países que acolhem ucranianos

De visita à Polónia depois de ter estado na Ucrânia, Metsola agradeceu às autoridades polacas, às organizações não-governamentais que operam naquele país e aos voluntários, pelo "esforço excecional em receber e hospedar famílias ucranianas que fogem da guerra", informou o Parlamento Europeu em comunicado.

A presidente do Parlamento Europeu declarou-se "impressionada com os esforços feitos pelo país, pelas suas comunidades e seus cidadãos".

"Deram às pessoas necessitadas um espaço seguro e protegido. É emocionante ver, é o melhor da Europa", disse.

O apelo de Roberta Metsola reforça também o pedido de ajuda para lidar com a chegada de refugiados da Ucrânia lançado pelo primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, numa conferência de imprensa conjunta com a presidente do Parlamento Europeu.