Rússia diz que relações com EUA estão "à beira da rutura"

A Rússia alerta que as suas relações com os EUA estão "à beira de uma rutura" e chamou o embaixador norte-americano para apresentar um protesto oficial contra as críticas do Presidente Joe Biden ao homólogo russo, Vladimir Putin.

No encontro com o embaixador dos EUA em Moscovo, John Sullivan, "foi sublinhado que declarações como essas do Presidente norte-americano são indignas de uma figura estatal de tão alto nível e colocam as relações russo-americanas à beira de uma rutura", referiu o ministério russo.

A Rússia lançou, a 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia, depois de meses a concentrar militares e armamento na fronteira com a justificação de estar a preparar exercícios.

A guerra já matou pelo menos quase mil civis e feriu cerca de 1.500, incluindo mais de 170 crianças, de acordo com as Nações Unidas. Além disso, o conflito provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas das suas casas, entre as quais mais de 3,3 milhões para os países vizinhos.

Segundo a ONU, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.