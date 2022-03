Mais de 900 civis mortos e 3,5 milhões de refugiados na guerra na Ucrânia

Veja também:

Pelo menos 925 civis morreram e cerca de 1.500 ficaram feridos na Ucrânia desde o início da invasão das forças armadas da Rússia.

É a mais recente atualização avançada pela agência dos Direitos Humanos das Nações Unidas, mas os números poderão ser bem maiores.

As Nações Unidas dizem que, apesar da monitorização constante na Ucrânia, a organização não conseguiu receber ou verificar os vários relatórios vindos das cidades mais atingidas, como é o caso de Mariupol, no sudeste do país.

O número de cidadãos ucranianos que fugiram do país devido à invasão russa alcançou os 3,48 milhões, segundo dados também divulgados hoje pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR), referindo que a maioria são mulheres, crianças e idosos.