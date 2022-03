Guerra na Ucrânia. Durão receia "processo de desglobalização" em curso

Veja também:

A guerra poderá terminar com o mundo dividido em dois, alertou esta segunda-feira Durão Barroso, num debate promovido esta tarde pela Gulbenkian, sobre a invasão à Ucrânia.

O antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia alerta que devemos estar preparados para o pior. Nada voltará a ser como dantes, a Rússia esta a ficar isolada, sublinha.

“Uma Rússia cada vez mais dependente da China poderá significar um processo de desglobalização. Se as coisas continuarem neste sentido, podemos ter um mundo dividido em dois, a tal ideia do Ocidente de um lado e de um mundo sino-russo, com alguns aliados, do outro. Não é o cenário desejável, mas é um cenário bem possível e talvez não aquele que não é menos provável.”

A China está numa “posição desconfortável”, mas não vai alienar o Presidente russo, Vladimir Putin, afirma Durão Barroso. “Está numa posição que podemos chamar de neutralidade colaborante com a Rússia”, afirma.

Esta invasão fortaleceu ainda a ligação da União Europeia à NATO, mas também criou condições para uma defesa e segurança no espaço europeu, sublinha o antigo primeiro-ministro.