Estratégia do exército russo passa por "massacrar civis" em Mariupol

Os militares russos, como não conseguem tomar Mariupol, “estão a massacrar a população civil”. Ao 26.º dia de guerra na Ucrânia, o coronel Nuno Pereira da Silva faz, na Renascença, um ponto de situação do conflito no terreno.



“Os russos, não conseguindo penetrar, estão a massacrar a população civil [em Mariupol]. Normalmente, uma unidade de esquadrão-brigada tem entre 3 a 5 mil militares. Os ucranianos poderão ter cerca de 10 mil pessoas a defender a cidade. Normalmente, é preciso o triplo para a conquistar. Os russos tinham que apresentar na frente de Mariupol entre 30 mil a 40 mil pessoas. Os russos não têm mais de 180 mil soldados [em toda a Ucrânia] para várias situações.”

O exército russo já atacou hospitais, uma maternidade, um teatro e outros alvos civis na Ucrânia. Trata-se de uma estratégia de intimidação? O coronel Nuno Pereira da Silva recorda que, também na operação militar na Síria, Moscovo utilizou bombas de barril, cheias de pólvora e de pregos, proibidas pelas convenções internacionais, contra a população em Allepo.

“É isso que está a acontecer em Mariupol. Para fazer vergar os militares, como não conseguem, não têm problema nenhum em utilizar o sofrimento das populações civis.”

A resistência armada ucraniana está concentrada nas cidades, o que dificulta a invasão russa. Apesar da poderosa artilharia e do seu “grande poder de fogo“, Moscovo tem falta de homens para as várias frentes no terreno, na análise do militar na reserva.