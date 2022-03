​Putin acusa Ucrânia de “atrasar” as negociações

Veja também:

O Presidente russo acusou a Ucrânia de “atrasar” as negociações para acabar com o conflito e afirmou que as autoridades do país apresentam pedidos “que não são realistas”, durante uma conversa telefónica com o chanceler alemão, Olaf Scholz.

“O regime de Kiev tenta por todos os meios adiar o processo de negociações, apresentando propostas que não são realistas”, afirmou Vladimir Putin, segundo um comunicado que resume a conversa entre ambos.

“Apesar disso, o lado russo está preparado para continuar a procurar uma solução em linha com as suas abordagens baseadas em princípios que todos conhecem”, refere o mesmo texto.

A primeira ronda aconteceu a 28 de fevereiro.

EUA agem como um “polícia do mundo”

Já o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, em entrevista à Rússia Today, garante que a Rússia se vai ajustar às sanções impostas pelos países ocidentais.

Sergei Lavrov considera que “o Ocidente não é de confiar” e que Moscovo nunca aceitará uma visão do mundo dominado pelos Estados Unidos que agem como um “polícia do mundo”.

“Os Estados Unidos querem que o mundo pareça um saloon americano, onde os americanos dão as ordens”, disse.

Há muitos países, garantiu, que “não querem receber ordens do ‘Tio Sam'”.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 780 mortos e 1.252 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 5,2 milhões de pessoas, entre as quais mais de 3,1 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.