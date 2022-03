​Zelensky apela a esforço conjunto para “parar máquina de guerra russa”

Veja também:

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou a um esforço conjunto para “parar máquina de guerra russa”. O apelo foi feito numa vídeo conferência com a Força Expedicionária Conjunta do Reino Unido.

Nesta transmissão, Zelensky disse ainda que se esse esforço conjunto não for feito, Vladimir Putin acabará por ter por objetivo outros países europeus.

“Nós podemos parar a Rússia. Nós podemos parar a morte de pessoas. Será mais fácil se o fizermos juntos, parar a destruição da democracia e parar agora, na nossa terra. Senão, eles também vos atingirão”, disse.

O líder ucraniano agradeceu o apoio e as manifestações contra decisão do presidente russo de invadir a Ucrânia, em particular ao primeiro-ministro britânico, “pela sua liderança”.