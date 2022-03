“Andar na rua em Mariupol equivale a suicídio. É o inferno”

Veja também:

A cidade de Mariupol, onde viviam cerca de 450 mil habitantes, está cercada pelas tropas russas, e quem ali permanece descreve um cenário de destruição brutal, com bombardeamentos constantes, casas a arder, cadáveres nas ruas, a que se soma a falta de comida e de água.

Na quarta-feira, as autoridades ucranianas acusaram as forças russas de terem bombardeado o hospital. As comunicações estão também muito difíceis. Acresce a tudo isto a dificuldade em se conseguir ativar corredores humanitários que permitam a saída efetiva das populações civis.