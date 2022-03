Ucrânia proíbe exportações de vários cereais, açúcar, sal e carne

Kiev acaba de proibir as exportações de centeio, cevada, trigo sarraceno, açúcar, sal e carne, até o final deste ano, de acordo com uma resolução do Governo ucraniano publicada, esta quarta-feira, manhã.

Segundo a agência Reuters, o objetivo é manter o fornecimento de bens alimentares à população e às forças militares ucranianas.

Trata-se de uma decisão que terá também impacto em vários países importadores destes produtos ucranianos, podendo conduzir à escassez de cereais e ao aumento dos preços do arroz e cereais.

A Rússia e a Ucrânia juntas são responsáveis por cerca de 30% das exportações mundiais de trigo e cevada.

O ministro irlandês da agricultura, Charlie McConalogue, disse à RTE que os agricultores, muitos produtores de lacticínios e de carne de bovino, deveriam considerar o cultivo de cereais este ano, sublinhando ainda que o país importa 60% dos seus cereais.

Na terça-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto de "medidas especiais" para dar garantias à economia da Rússia e que autoriza o governo a proibir exportações de produtos e matérias-primas.