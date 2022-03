Veja também:

"Lviv é um enorme centro humanitário na guerra", afirma o presidente da Câmara, Andrij Sadovyi, em entrevista exclusiva à Renascença. A cidade na parte ocidental da Ucrânia, considerada a capital cultural do país, é um dos pontos passagem dos refugiados que fogem do conflito. A invasão da Ucrânia pelas tropas russas vai no 14.º e já provocou pelo menos 516 mortos civis e mais de 2,2 milhões de refugiados.

Neste momento, qual é o limite da cidade em termos de deslocados?

Eu previ 100 mil pessoas. Hoje chegámos aos 200 mil e prevejo que chegaremos aos 300 mil. Estou em cooperação com os meus colegas autarcas da região de Lviv e com as cidades da Ucrânia Ocidental. Coordenamos com eles a nossa atividade. Qualquer pessoa ucraniana que queira ficar na Ucrânia terá a nossa ajuda. Uma parte ficará em Lviv, a outra parte irá para a Polónia e para diferentes países.

E nos outros concelhos qual é a situação? Quais as situações mais difíceis?

Esta manhã tive uma conversa com o presidente da câmara de Mariupol. A câmara municipal foi completamente destruída. A situação é muito, muito má.

Há situações muito semelhantes em cidades pequenas no leste da Ucrânia. Em Kharkiv a situação é má. Em Kiev, muitos cidadãos vieram para Lviv e para cidades da Ucrânia Ocidental.