Fornecimento de energia cortado na central nuclear de Chernobyl

O fornecimento de energia elétrica para a central nuclear de Chernobyl e para os respetivos equipamentos de segurança foi "completamente" cortado devido às ações militares russas, anunciou esta quarta-feira o distribuidor de energia ucraniano, a Ukrenergo.

A central de Chernobyl, que foi cenário do maior acidente nuclear da história, em 1986, "foi completamente desligada da rede elétrica devido às ações militares do ocupante russo. O local não tem mais fornecimento de energia", escreveu a empresa ucraniana na rede social Facebook.

Com a ofensiva russa em curso no território ucraniano, "não há possibilidade de restabelecer as linhas" de energia, declarou a operadora.

O abastecimento estará a ser garantido por geradores, que têm capacidade para apenas 48 horas.

A central nuclear de Chernobyl, localizada numa zona de exclusão, inclui reatores desativados e instalações de resíduos radioativos.

O corte do fornecimento de energia à central nuclear de Chernobyl não representa um "impacto crítico para a segurança", avança a Agência Internacional de Energia Atómica (AEIA).

Poucas horas antes, a organização tinha indicado que "a transmissão remota de dados dos sistemas de controlo" instalados no local "tinha sido cortada".