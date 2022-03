Guerra na Ucrânia. Terceira ronda de negociações sem acordo de paz

Veja também:

Terminou a terceira ronda de negociações entre Rússia e Ucrânia, sem progressos significativos no que respeita ao fim da guerra, que vai no 12.º dia e já provocou 1,7 milhões de refugiados.

O negociador ucraniano Mykhailo Podolyak disse que as conversações, que decorreram na Bielorrússia, não "melhoraram a situação", no que diz respeito ao conflito armado iniciado a 24 de fevereiro com a invasão da Ucrânia ordenada pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

A mesma fonte , citada pela Sky News, dá conta de "pequenos desenvolvimentos positivos em relação aos corredores humanitários" para retirar civis das zonas de conflito armado.

Esta segunda-feira, foram abertos seis corredores humanitários em várias zonas da Ucrânia.

De acordo com o negociador ucraniano Mykhailo Podolyak, haverá uma quarta ronda de negociações com a Rússia.