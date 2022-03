Zelenskiy acusa a Rússia de "terrorismo nuclear"

“Nunca qualquer nação bombardeou centrais nucleares. Pela primeira vez na história, o Estado terrorista comete terrorismo nuclear”, acusou o presidente ucraniano, que deixou um apelo aos europeus: “Só uma ação imediata da Europa pode deter as tropas russas e impedir a morte da Europa do desastre numa central nuclear”.

A Inspeção Geral de Regulação Nuclear da Ucrânia confirma que houve invasão russa de algumas zonas da central. Já foram inspecionadas as unidades de produção de energia e confirma-se que estão a funcionar em segurança e de acordo com os regulamentos.

Houve danos na estrutura do compartimento de energia do reator número 1 que não afetam a segurança da unidade, avança a Inspeção Geral de Regulação Nuclear da Ucrânia. As unidades 1 e 2 estavam em reparações já planeadas. As unidades 2 e 3 estão desligadas da rede e estão em processo de arrefecimento. As unidades 5 e 6 estão também neste momento em arrefecimento. O único reator a funcionar é o 4. Não foi registada qualquer alteração na radiação.

No edifício de formação, o incêndio atingiu os pisos 3, 4 e 5. O prédio tem 5 andares. 44 bombeiros estiveram envolvidos no combate às chamas.

A cidade de Energodar com cerca de 150 mil habitantes ficou sem aquecimento durante a noite devido a estes combates.

A Agência Internacional de Energia Atómica garante que o incêndio não danificou equipamento essencial e que a central não sofreu qualquer dano "crítico". Os níveis de radiação permaneceram inalterados.

Também a comunidade internacional não ficou indiferente ao ataque à central nuclear.

O presidente do Canadá esteve ao telefone com o presidente ucraniano e, também, o primeiro-ministro britânico falou com Zelensky. Boris Johnson vai pedir uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A Guerra na Ucrânia vai ser hoje o tema das reuniões entre os Ministros dos Negócios estrangeiros da NATO e da União Europeia.

[Notícia atualizada às 8h00, com informação da Inspeção Geral de Regulação Nuclear da Ucrânia]