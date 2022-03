UE vai alargar sanções a oligarcas russos

Veja também:

A lista de oligarcas russos e de outras figuras ligadas ao Governo de Moscovo alvo de sanções europeias vai aumentar já nos próximos dias, avançou esta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

O chefe da diplomacia portuguesa, que falava no final de uma reunião de ministros da União Europeia, revelou que está a ser preparado um alargamento das sanções já em vigor.

“Nós fizemos uma primeira discussão a nível político sobre novas medidas e novas sanções. Novas medidas de isolamento da Rússia nas organizações internacionais, designadamente nas instituições financeiras multilaterais", começou por referir.

"Em segundo lugar, o alargamento da lista de personalidades russas ligadas à oligarquia e ao regime a serem sancionados", adiantou Augusto Santos Silva.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE também falaram sobre a "extensão das sanções económicas no que diz respeito ao banimento do acesso ao sistema SWIFT ou da proibição de transações económicas e financeiras no espaço europeu”.