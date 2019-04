“Toquem os sinos da cidade por Notre Dame”, pede arcebispo de Paris

Também o Vaticano já se pronunciou sobre a tragédia que se abateu sobre a Catedral de Notre Dame, garantindo que o incidente causou "choque e tristeza" na Santa Sé, disse o porta-voz da Santa Sé.

"A terrível notícia do incêndio que devastou a catedral de Notre Dame, símbolo do cristianismo na França e no mundo, foi recebida na Santa Sé com choque e tristeza", disse Alessandro Gisotti em um comunicado.

"Expressamos nossa proximidade aos católicos franceses e ao povo de Paris e garantimos nossas orações pelos bombeiros e todos aqueles que estão fazendo todo o possível lidam com essa situação dramática", disse ele.

Em Portugal, o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, lamenta destruição do "coração religioso e artístico de Paris".