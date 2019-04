Fotogaleria. O símbolo de Paris antes das chamas

A catedral de Notre Dame é um dos símbolos da capital francesa, sendo um dos monumentos históricos mais visitados na Europa. Na tarde desta segunda-feira, as chamas deflagraram, consumindo uma grande parte do edifício.

Construída no século XII, é famosa por figurar no clássico romance de Victor Hugo "O Corcunda de Notre Dame", história eternizada para crianças pela pela mão da Disney, com um filme estreado em 1996.