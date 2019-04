Trump recomenda combate aéreo. Macron fala de “emoção de toda uma nação”

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, também lamenta a tragédia e sugere que se faça um ataque aéreo às chamas.





Uma sugestão que já mereceu resposta por parte das autoridades francesas, esclarecendo que uma quantidade de água lançada por avião ou helicóptero podia danificar ainda mais a estrutura.





Do Reino Unido já surgiu a reação da primeira-ministra britânica. Theresa May garante que "os pensamentos esta noite estão com o povo de França e com os serviços de emergência que combatem o incêndio na catedral". O presidente da Comissão Europeia, Jean Claude-Juncker garante estar a acompanhar a situação ao minuto e partilha com a nação francesa as emoções do momento.



"Notre Dame de Paris é a Notre Dame de toda a Europa. Hoje estamos todos com Paris", escreveu no Twitter o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.





De Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou um "abraço sentido" numa mensagem ao Presidente francês, Emmanuel Macron, em que lamenta o incêndio na Catedral de Notre-Dame de Paris. "Caro Presidente Macron, meu Amigo: Uma dor que nos trespassa o olhar e logo nos marca a alma, Paris sempre Paris ferida na sua Catedral em chamas, um símbolo maior do imaginário coletivo a arder, uma tragédia francesa, europeia e mundial", lê-se na mensagem, divulgada no portal da Presidência da República na Internet. Marcelo Rebelo de Sousa despede-se de Macron enviando-lhe "de Lisboa um abraço sentido". Também a presidente do CDS/PP, Assunção Cristas, também já reagiu ao incêndio em Paris. "A acompanhar com grande tristeza o incêndio devastador na belíssima Notre-Dame", escreveu no Twitter.



Também o primeiro-ministro António Costa já lamentou o "terrível incêndio" de Paris, garantindo que já manifestou a sua solidariedade com o Presidente da República francês e com a presidente da Câmara de Paris.