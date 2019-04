Fogo lavra na catedral de Notre Dame. "Está tudo a arder. Nada vai restar da estrutura"

Perto das 19h em Lisboa, o emblemático pináculo da torre central ruiu, com a parte superior a sucumbir às chamas. O momento foi captado por alguns cibernautas e partilhado no Twitter.

À Associated Press, o porta-voz da catedral diz que todo o interior em madeira está a ser consumido pelas chamas. "Está tudo a arder. Nada vai restar da estrutura", admite André Finot.

As primeiras notícias do fogo surgiram pelas 18h em Lisboa. Imagens partilhadas no Twitter mostram um fogo de grandes dimensões na torre da catedral medieval.

O procurador de Paris anunciou entretanto a abertura de um inquérito ao incêndio no famoso monumento.

Também no Twitter, a autarca de Paris informou que toda a área está a ser evacuada na sequência do "terrível incêndio".

Ainda não se sabe o que causou o fogo. De acordo com o canal France 2, a polícia diz estar a lidar com um acidente e não com qualquer tipo de ato intencional.



Entretanto, o Presidente francês, Emnanuel Macron, cancelou um discurso que tinha programado para o final do dia de hoje face ao "terrível fogo", avançou fonte do palácio do Eliseu.

A catedral, construída no século XII, é famosa por figurar no clássico romance de Victor Hugo "O corcunda de Notre Dame", história eternizada para crianças pela pela mão da Disney, com um filme estreado em 1996.

O monumento atrai milhões de turistas por ano, sendo um dos mais populares de toda a Europa.

O incêndio ocorre num momento em que a catedral estava a ser alvo de renovações, com algumas das zonas do edifício rodeadas de andaimes. Na semana passada, foram inclusivamente retiradas algumas estátuas de bronze da fachada para avançar com as obras.

[Em atualização]