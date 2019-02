Denunciar casos de abusos é uma “obrigatoriedade” e uma responsabilidade “de todos” na Igreja

A Província Portuguesa da Companhia de Jesus (PPCJ) tem em vigor, desde o verão de 2018, o ‘Sistema de Proteção e Cuidados de Menores e Pessoas Vulneráveis’. Está a ser aplicado em mais de 30 instituições, movimentos e grupos informais ligados aos jesuítas, entre os quais muitos colégios. Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, o padre José Maria Brito fala dos objetivos e mais valias deste sistema, que terá a sua primeira avaliação em abril.

O diretor do Ponto SJ, o portal de comunicação dos jesuítas, espera que a Cimeira que decorre no Vaticano ajude a que todos na Igreja tomem consciência das suas responsabilidades no combate aos abusos, embora saiba que “o caminho é longo”. Diz que é imperativo cuidar das vítimas, mas também acompanhar os abusadores, para que não reincidam.

Sobre a alegada “pressão mediática” que há nestes casos, diz que tem sido “a verdade revelada” pela comunicação social que tem obrigado a Igreja a olhar a sério para o problema, mas acrescenta: “a nossa responsabilidade continuará para além das manchetes dos jornais”.





O que é vos levou a criar este ‘sistema de proteção e cuidado de menores e adultos vulneráveis’, que está em vigor desde o verão passado? Foram casos de abusos que tiveram de enfrentar, ou a vossa preocupação é sobretudo de prevenção?

A preocupação é sobretudo uma preocupação positiva de proteção. Isto veio dos apelos, tanto do Papa como ainda do anterior Superior Geral da Companhia de Jesus, o padre Adolfo Nicolás, que pediu que a Companhia de Jesus desse um contributo à Igreja na criação de uma cultura de cuidado, de proteção das pessoas pelas quais somos responsáveis, que colaboram connosco, com as quais trabalhamos e para as quais trabalhamos.

Mas, havia casos de pedofilia na Companhia de Jesus e havia que resolver também esses casos?

Em Portugal, que tivéssemos conhecimento, não. Este sistema não surgiu para responder a nenhum caso, mas como uma forma de criar uma cultura de cuidado e proteção nas nossas obras, melhorando práticas que já existiam e tornando-as mais conscientes. Levar as pessoas a refletirem sobre elas, para também, de alguma forma, poderem trabalhar mais as suas intenções no modo como estão com aqueles que lhes são confiados, sejam crianças, jovens ou adultos vulneráveis.

O sistema está a ser aplicado em quantas instituições e obras ligadas aos jesuítas?

São mais ou menos 30 as instituições que estão ligadas a este sistema. Algumas são efetivamente obras da Companhia de Jesus, outras estão ligadas à Companhia de Jesus por algum tipo de vínculo, como a nossa assistência espiritual, e elas próprias também aceitaram integrar este sistema e desejaram fazer este caminho de proteção, de prevenção e de cuidado.

E como é que funciona, na prática?

O ‘Sistema de Proteção e Cuidado de Menores e Pessoas Vulneráveis’ primeiro dá a conhecer às pessoas qual é que é a legislação e identifica os comportamentos que devem ser positivos na relação com as pessoas que nos são confiadas. Um dos processos que se faz quando se implementa este sistema é criar mapas de risco, perceber onde é que na nossa ação pode haver ocasiões que, de alguma forma, pela natureza dessas ocasiões, possam ser suscetíveis de criar alguma situação menos clara. Para que nesses momentos possa estar claro qual é que é a atitude construtiva de uma relação saudável com as pessoas.

E quais são as indicações que o sistema propõe?

Propõe, sobretudo, que as relações entre as pessoas possam ser relações de cuidado, que se possam desfazer ambiguidades, situações em que às vezes possa ficar pouco claro quais são as fronteiras saudáveis de relacionamento, o modo como, por exemplo, se aborda as pessoas nas redes sociais, para um exemplo muito concreto. Mas, com a preocupação de perceber que há indicações que estão no manual deste sistema que depois, na prática, têm que ser percebidas em cada obra, dentro do seu contexto, como é que são aplicadas.

Há preocupação em indicar palavras que não devem ser usadas, comportamentos que não devem ser praticados?

Este sistema é um sistema abrangente, não é só relativamente a esta questão de eventuais abusos sexuais, mas as questões do bullying, de algum tipo de linguagem verbal que possa ser entendida como uma linguagem violenta, não própria. Ou seja, é muito mais abrangente e resulta da nossa preocupação de criarmos ambientes que sejam humanamente saudáveis, construtivos do ponto de vista afetivo. Não é nossa preocupação que as pessoas deixem de ter uma relação que seja saudável, de cuidado. Naturalmente que a proximidade faz parte também daquilo que é a nossa missão.

Nos colégios, por exemplo, as relações implicam proximidade?

Claro, e cuidado. Um pastor não pode deixar de ser pastor, um professor não pode deixar de ter, com os seus alunos, em algum momento, expressão de que os compreende. Isto não é congelar os afetos, não é essa a ideia, de maneira nenhuma. É viver os afetos de uma forma que seja saudável e humanizadora.