“O silêncio já não serve”. Saiba como vai funcionar a cimeira sobre abusos no Vaticano

A Santa Sé apresentou esta segunda-feira a cimeira sobre os abusos sexuais sobre menores que vai decorrer a partir do dia 21 até ao dia 24, em Roma.



Numa longa conferência de imprensa alguns dos protagonistas, incluindo dos maiores especialistas da Igreja sobre esta questão, explicaram precisamente como vai funcionar a cimeira que juntará os presidentes das Conferências Episcopais de todo o mundo e que temas serão abordados em cada dia.

Os primeiros três dias do encontro serão dedicados respetivamente aos temas da responsabilidade, responsabilização e transparência. Contarão com várias intervenções, incluindo dos cardeais Tagle, Gracias, Cupich e Marx e do arcebispo Scicluna. Falarão ainda duas mulheres ligadas mais diretamente a estruturas da Igreja e, no final, Valentina Alazraki, uma veterana vaticanista mexicana, que falará da importância da comunicação social em toda esta problemática.

Em cada dia, no final das apresentações, os bispos reúnem-se em grupos de trabalho, divididos por línguas, para discutir os temas e uma síntese dessas reuniões será apresentada no final.

Haverá ainda uma liturgia penitencial no sábado e testemunhos de vítimas de abusos que serão feitas ao longo dos quatro dias do encontro.

A cimeira abre logo na quinta-feira de manhã com uma breve introdução do Papa Francisco e termina com um discurso, também do Papa, no domingo de manhã. Nesse dia Francisco celebra missa com todos os presentes.