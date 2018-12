Abusos sexuais na Igreja. “Encontrem-se com as vítimas antes de virem” a Roma

O Vaticano lançou esta terça-feira um pedido aos presidentes de todas as conferências episcopais no âmbito do encontro com o Papa, em fevereiro, para debater os abusos sexuais na Igreja.

Numa carta enviada a todos os participantes, a Santa Sé pede que os responsáveis das conferências episcopais se encontrem com as vítimas dos abusos nos seus países antes do encontro no Vaticano.

“Os organizadores pedem aos participantes que se encontrem com as vítimas dos abusos nos seus próprios países antes de virem à reunião de fevereiro. É uma forma concreta de pôr as vítimas em primeiro lugar e de conhecer o horror do que viveram”, explica Greg Burke, porta-voz do Papa.

“O encontro sobre a proteção de menores na Igreja vai centrar-se em três temas principais: prestação de contas, assunção de responsabilidade e transparência”, adianta o responsável.

A carta pede ainda aos presidentes das conferências episcopais que respondam a um questionário que servirá para ajudar a preparar a reunião, marcada para os dias 21 a 24 de fevereiro.