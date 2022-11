Qatar. Ninguém sabe quantos trabalhadores morreram no Mundial mais caro de sempre

Algumas federações nacionais de futebol, a começar pela francesa, já manifestaram intenção de mobilizar receitas para compensar as vítimas dos acidentes de trabalho nas construções para o Mundial. O que também já levou a FIFA a assumir uma posição de maior abertura, garantindo que há um diálogo contínuo (com o governo do Qatar) e admitindo a criação de um fundo.

As muitas pressões internacionais levaram o Governo catari a implementar um sistema de compensação aos trabalhadores lesados e a Amnistia Internacional considera que o dinheiro que já foi pago é um marco importante. No entanto, sublinha que a justiça não chega a todos, nomeadamente àqueles que já deixaram o país e às famílias das vítimas.

Além dos direitos dos direitos dos trabalhadores, o Qatar tem um problema sério de violação dos direitos humanos. E para a Amnistia Internacional, o Mundial de Futebol, que dá uma visibilidade enorme a este pequeno país do Médio Oriente, é uma oportunidade que tem de ser aproveitada, porque, quando o evento terminar, tudo voltará a ser mais difícil.

Paulo Fontes refere um inquérito recente da organização junto de 17 mil pessoas de 15 países. “67% responderam que este Mundial tem de ser uma marca na necessidade de mudança em relação aos direitos humanos. Não pode resumir-se a um evento desportivo de grande dimensão”.

Mundial obrigou a mudanças, mas ainda há muito para fazer

Não sem grande polémica, em dezembro de 2010, o comité executivo da FIFA atribuiu a realização do Mundial de Futebol 2022 ao Qatar. É o mais caro de toda a história: deverá custar 225 mil milhões de dólares, o equivalente a 216 milhões de euros. As obras começaram e tornaram ainda mais visíveis as situações de violação de direitos dos trabalhadores.

Foi assim que, em 2014, as organizações sindicais internacionais fizeram chegar à OIT uma queixa contra o Qatar relativamente a práticas não conformes com as principais normas internacionais do trabalho. Nomeadamente, o sistema Kafala, que potenciava a exploração e trabalho forçado.

A queixa originou uma intervenção da Organização Internacional do Trabalho, que enviou uma missão tripartida para o país. Após longas negociações, OIT e Governo local acordaram na criação de um programa de profundas reformas laborais, iniciadas em 2016. Desde 2018, a OIT tem um escritório permanente em Doha.

“Nos últimos quatro anos e meio assistimos a um progresso significativo, com nova legislação adotada, novos sistemas de proteção dos direitos e interesses dos trabalhadores, fomento do diálogo social entre empresas e trabalhadores. Há uma melhoria significativa das condições de vida e de trabalho para muitos milhares de trabalhadores”, diz à Renascença Max Tunon, responsável pelo escritório da OIT no Qatar.

Max Tunon remete para os resultados de um inquérito realizado este verão com mais de mil trabalhadores. “Concluímos que, para 86% dos inquiridos, as reformas laborais tiveram um impacto muito positivo nas suas vidas”.

Max Tunon diz que as novas regras de funcionamento do mercado de trabalho estão a fazer a diferença. “O que não quer dizer que esteja tudo feito. Apesar da cooperação com o Governo catari e em especial com o Ministério do Trabalho, vai levar tempo para vermos a implementação total destas mudanças. As coisas foram feitas de certa maneira durante 30-40 anos. Mudar as mentalidades e as práticas empresariais, vai levar algum tempo”, admite.

Se foi o Mundial de Futebol a obrigar e a acelerar as mudanças no Qatar, o Governo do emirado faz questão de sublinhar que o evento não é o fim da linha. As reformas na área laboral fazem parte do Programa Visão Nacional 2030, que inclui objetivos relacionados com o desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento, competitividade e diversidade.