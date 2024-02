Cónego Paulo Franco: "A Igreja ter um lugar para todos não significa que compactua com tudo"

Eu acho que o Papa Francisco veio despertar para isso, veio despertar para um olhar atento àquilo que são as realidades e os tempos de hoje que devem ser lidos com as luzes de sempre, que são as luzes do Evangelho.

A forma conta…

Obviamente, obviamente. Aliás, isto vê-se na nossa realidade humana. Quando nós temos uma criança e estamos a ensiná-la, a maneira como ensinamos a pedagogia tem mais efeito ou mais eficácia, ou menos, dependendo dessa mesma pedagogia. Ora, se a Igreja é uma mãe que nos educa como cristãos, seus filhos, a maneira como a Igreja, enquanto mãe, utiliza uma pedagogia mais efetiva e mais eficaz, também me ajuda a fazer melhor caminho.

A ação social da Igreja é um dos seus pilares fundamentais. Durante a Jornada, fomos ouvindo por parte dos voluntários e pessoas com responsabilidade organizativa que os casos de pedofilia no interior da instituição estavam a dificultar a capacidade de mobilização nas paróquias. Teme que estes casos deixem essa sequela e comprometam de alguma forma esta ação da Igreja, no futuro?

Primeiro, relativamente JMJ, eu nunca senti isso. Sempre estive desde a primeira hora com o senhor D. Américo no projeto da Jornada, e nunca senti que o drama e o flagelo que são os abusos, porque o são, e não há que meter a cabeça debaixo da areia, são um drama, são um problema, são algo grave, tivesse tido uma influência negativa no que diz respeito ao trabalho e à preparação da Jornada.

Mas e se esquecermos a Jornada e olharmos a ação concreta da Igreja no seu dia a dia.

Nós vivemos num país onde eu acredito que as pessoas são inteligentes e sabem ler a realidade. Um caso [de pedofilia] que fosse era gravíssimo, um caso que fosse era a mais do que aquilo que devia de ser. Por isso, a tolerância zero tem sido muito, muito, muito marcada pelo Papa Francisco e pelos bispos que o devem cumprir nas suas dioceses.