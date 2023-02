Médicos Sem Fronteiras pedem apoio à Síria: "As necessidades são gritantes"

Depois do sismo, a Síria tem "necessidades gritantes", segundo indica o diretor-geral dos Médicos Sem Fronteiras em Portugal, à Renascença.

João Antunes diz que é necessário" ampliar a resposta humanitária no nordoeste" do país, que está a sofrer ataques do regime de Assad, por ter cidades controladas por rebeldes.

O especialista alerta que, depois da destruição das infraestruturas, as populações de Turquia e Síria enfrentam agora o frio e também é necessário assegurar apoio à saude mental dos sobreviventes.

Quantas pessoas estão a prestar assistência, neste momento, no terreno?

Temos à volta de 500 operacionais, que são colegas nossos contratados localmente e que prestam assistência e cuidados de saúde a uma população que já de si era bastante vulnerável. Lembro que nesta região já havia cerca de 4 milhões de deslocados, mesmo antes deste evento.

Obviamente que as equipas não estão também imunes a sofrer as consequências diretas. Eles e as suas famílias. Mas, apesar de terem assumido essa pressão, conseguiram continuar a prestar assistência e quase sem pausas.

Lutamos contra o relógio para tentar salvar o maior número de vidas possíveis. Já recebemos cerca de 3.500 pessoas que estavam feridas diretamente pelo que aconteceu e que já temos a registar mais de 500 óbitos de pessoas que fomos recebendo.

E em termos de meios? O que é necessário neste momento?

Tentámos, obviamente, entregar o maior da nossa resposta nas estruturas em que estávamos presentes, mas não só.

Hoje não vai ser igual a amanhã e depois amanhã. Isto são números que estão a subir muito rapidamente e temos de reforçar a resposta que estamos a dar nas estruturas que estamos a gerir, onde estamos presentes diretamente, mas também em muitas outras que não ficaram intactas ou que não estão operacionais.

Por fim, não menos importante, nesta altura faz bastante frio nesta zona. As pessoas estão na rua, não só aquelas que perderam a casa, mas mesmo aquelas que permaneceram com as casas intactas, pois estão com medo de novas réplicas. Muitas pessoas estão na rua, ou estão a dormir nos carros.

Daí que também temos de reforçar o abastecimento de materiais como colchões, mantas - material que possa servir também para aquecer. Material de cozinha, comida e tudo mais para que estas necessidades sejam também cobertas e que essas pessoas também consigam ter um bocado de conforto.

Acabou de referir o frio. Obviamente, temos a destruição das estruturas devido ao terramoto, mas agora que o sismo já passou, quais são as ameaças para as pessoas no terreno? Há outras ameaças, como, por exemplo, doenças, que podem agora propagar-se mais facilmente?

Exatamente. E há uma necessidade que também é bastante evidente, num evento desta dimensão, que é fornecer assistência a nível de saúde mental, de cuidados psicológicos para as nossas equipas, para as pessoas também que estamos a assistir nos nossos hospitais e para aquelas pessoas que que perderam os seus entes queridos, pessoas com quem realmente a vida pode parecer que de um dia para o outro quase fica totalmente arrasada.

Um segundo ponto são os próprios hospitais, os centros de saúde também. Se muitos deles foram danificados, ainda que tenham capacidade de acolher pessoas, alguns deles têm um risco de ruir. Os pacientes são pessoas que não podem sair dali de qualquer forma.

Há que fazer a transferência destes pacientes para outras estruturas que os possam receber. Por exemplo, nas maternidades que estávamos a gerir nesta região já tivemos que transferir grávidas e até bebés que estavam em incubadoras, através de ambulâncias.