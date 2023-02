Crianças resgatadas dos escombros. Histórias de esperança na Turquia e Síria

O momento do resgate foi filmado pelos Capacetes Brancos e partilhado no Twitter.

Esta terça-feira, outro resgate comoveu o mundo. Nour emergiu do entulho para os braços do pai, num instante captado pelas câmaras da Associated Press.

Igual sorte teve Yigit Cakmak, de oito anos, que foi retirado do que sobra de um edifício colapsado em Hatay, na Turquia, 52 horas depois de ter ficado preso. A lente do fotógrafo Erdem Sahin, da EPA, mostram a alegria da criança, nos braços de quem a resgatou.

Mais de oito mil pessoas já foram salvas. À medida que o tempo passa, no entanto, menos probabilidades há de resgate. As equipas de salvamento lutam contra o tempo para encontrar com vida quem ficou preso no que resta de milhares de edifícios danificados pelo forte abalo que se verificou esta segunda-feira na Turquia e na Síria. O frio não ajuda.