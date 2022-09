"Estamos a viver o maior retrocesso da história no Brasil"

Esta jovem de 19 anos, que aos 13 anos lançou uma plataforma de ajuda às meninas negras que vivem na periferia de São Paulo, sublinha que “quando não se vai pelo caminho da educação o que bate a porta é o crime”.

“Eu ia para a escola, às 7h00 da manhã, e havia jovens a consumir droga com os professores a passar. Quem lidera o crime tira as pessoas do banco escolar para a criminalidade e aproveita-se”, relata.

Isabelle Christina diz mais: “um jovem da periferia pensa: ‘eu tenho de me formar e ir para a faculdade (que nem sabe como fazer isso) e depois preciso de arranjar um emprego? Mas ninguém me vai querer contratar e se eu seguir o caminho do crime, que é mais rápido, eu vou ganhar mais dinheiro para ajudar a família’”.

Aos 19 anos, a jovem são paulina sabe que a política não é muito tema de assunto entre as pessoas mais pobres. “São muito ignorantes em matéria de política, dizem logo que não gostam de falar de política e querem é seguir a sua vida”.

“Desta forma criamos repetidores de informação e não criadores de opiniões. Isso é crítico e todos seguem opiniões alheias. É bom motivar a nova geração para a política para aprender a ter opinião critica.”

Acredita que existe “risco de voltarmos a ter o Bolsonaro como Presidente, há uma linha ténue”, mas acredita “que não se vai perpetuar”. “É como se estivéssemos a manter uma pessoa totalmente fora de controlo, genocida no poder e não podemos permitir isso”, atira.

Quando lhe perguntamos que prioridades devem estar na mente do próximo Governo, esta jovem rapidamente responde: “deve ter em mente a educação, ciência, economia, boa relação com outros países (algo que nós destruímos) e pensar num país como um todo. Não estarmos sempre a apagar fogos, mas a criar sustentabilidade para as novas gerações”.

Mas há quem goste de Jair Bolsonaro e prometa de novo votar nele. “Quem gosta de Bolsonaro tem falta de opinião critica forte. O discurso é sempre ele apoia a economia, mas como se faz isso sem aposta na educação, ciência, desenvolvimento social como um todo? São influenciados por grandes grupos ligados à religião e corrupção”

Isabelle Christina conclui: “conheço pessoas que votaram nele, pergunto porquê? E a partir daí começam discussões saudáveis. Isso é o mais importante, não termos medo de falar”.