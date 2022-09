Brasil e seus dois maridos. O que está em jogo nas presidenciais

O Brasil vai a votos a 2 de outubro e, pela primeira vez na História do país, os dois candidatos que lideram as preferências do eleitorado já exerceram o cargo presidencial.

Lula da Silva e Jair Bolsonaro confrontam-se numa campanha que divide o país. Com a pobreza extrema a aumentar, e cerca de 33 milhões de brasileiros a viverem em situação de fome, os analistas apontam que está em jogo o futuro da democracia no Brasil.

O que dizem os brasileiros nas ruas? Como olham as eleições escritores como o biógrafo do Brasil Laurentino Gomes ou a prémio Saramago Andrea del Fuego? O que pensa sobre o futuro do Brasil a candidata Simone Tebet, que representa a chamada terceira via?

São perguntas cuja resposta está nesta reportagem, da jornalista Maria João Costa, com sonorização de André Peralta, que lhe dá um fresco sobre a atual situação do país, a uma semana das presidenciais.