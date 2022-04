Dia 58. António Guterres visita Moscovo e Kiev, Rússia quer ter acesso a território moldavo

50 mil civis estão à espera de saírem de Mariupol

A vice-primeira-ministra da Ucrânia disse à Sky News que 50 mil civis permanecem encurralados na cidade de Mariupol.

Iryna Vereshchuk revelou que apenas uma fração dos civis que deviam ter sido retirados da cidade esta quinta-feira conseguiram efetivamente sair de Mariupol.

“A missão não está cumprida. Abrimos um corredor verde para milhares de pessoas e esperávamos pelo menos cinco mil pessoas. Temos apenas 79 pessoas. Isto é o que a Rússia faz”, acrescentou.

Segundo a vice-primeira-ministra da Ucrânia esta sexta-feira não haverá corredores humanitários “por causa do perigo”.

ONU admite que ações em Bucha podem constituir crimes de guerra

A ONU documentou "assassínios, incluindo por execução sumária" de 50 civis em Bucha, nos arredores de Kiev, sublinhando que as ações da Rússia na Ucrânia podem “constituir crimes de guerra”, disse uma porta-voz da organização.

"Durante uma missão a Bucha em 9 de abril, investigadores dos direitos humanos da ONU documentaram o assassínio, incluindo execuções sumárias, de cerca de 50 civis", disse Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, durante uma conferência de imprensa em Genebra.

"O que vimos em Kramatorsk, na área controlada pelo Governo em 8 de abril, quando munições de fragmentação atingiram uma estação de comboio, matando 60 civis e ferindo outros 111, é emblemático do incumprimento do princípio da distinção (entre civis e soldados), a proibição de realizar ataques indiscriminados e o princípio da precaução consagrado no Direito Internacional Humanitário”, adiantou Bachelet.

Ravina Shamdasani indicou que "compete a um tribunal determinar se esse é o caso”, mas sublinhou haver “cada vez mais evidências de que crimes de guerra estão a ser cometidos" na Ucrânia.