Kiev bombardeada, Putin sancionado. Foi assim o segundo dia da guerra entre Rússia e Ucrânia

O segundo dia da invasão da Rússia à Ucrânia foi, de certa forma, uma repetição agravada dos eventos das 24 horas anteriores. Mais ataques russos, desta vez com um foco particular na capital de Kiev, e anúncios sucessivos de sanções por parte do Ocidente.

Mais de 50 mil pessoas fugiram da Ucrânia desde quinta-feira e, em Kiev, cerca de 18 mil armas foram entregues aos cidadãos que por lá ficaram, num momento em que é expectável que as forças russas entrem na capital, a qualquer momento.

A Renascença resume os principais acontecimentos do segundo dia da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Conselho Europeu aprova novas sanções

Na madrugada desta sexta-feira, a um par de horas de completar um dia pleno desde o início da invasão russa, o Conselho Europeu aprovou um reforço das sanções contra o Kremlin.

O orgão europeu endureceu o pacote de medidas em cinco áreas. No plano financeiro, visando 70% do mercado bancário russo e as principais empresas estatais, incluindo no setor defesa.

No sector energético, uma área económica chave que beneficia especialmente o Estado russo. “A nossa proibição de exportação atingirá o sector petrolífero, impossibilitando a Rússia de modernizar as suas refinarias”, referiu a presidente da Comissão Europeia.

Foi decretada a proibição da venda de aeronaves e equipamento às companhias aéreas russas e limitou-se o acesso da Rússia a tecnologia crucial, tal como semicondutores ou software de ponta.

Diplomatas russos e grupos e empresários relacionados deixarão de ter acesso privilegiado à União Europeia.

Kiev é bombardeada

Pouco depois do anúncio de novas sanções e com uma hora de atraso relativamente às previsões das forças ucranianas, Kiev começou a ser bombardeada, por volta das 02h00 de Portugal continental.

O ministro do Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, descreveu o ataque a Kiev esta madrugada como “horrível”, comparando-o a um ataque da Alemanha nazi.

"A última vez que a nossa capital experiência algo assim foi em 1941, quando foi atacada pela Alemanha nazi. A Ucrânia derrotou esse mal e derrotará este. Pare, Putin. Isolar a Rússia. Cortar todos os laços. Expulsar a Rússia de todos os lugares”.