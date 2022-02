Putin pede aos militares ucranianos que tomem o poder

O Presidente russo, Vladimir Putin, apelou esta sexta-feira aos militares ucranianos que derrubem o Governo de Kiev e tomem o poder.

Vladimir Putin lançou este repto numa declaração televisiva, numa altura em que as tropas russas estão a preparar o assalto à capital da Ucrânia.

"Estou a dirigir-me aos militares das forças armadas ucranianas mais uma vez: não permitam que neonazis e nacionalistas usem os vossos filhos, esposas e idosos como escudo humano”, declarou o líder da Rússia.

"Tomem o poder nas vossas próprias mãos. Parece que vocês e nós vamos conseguir mais facilmente chegar a um acordo do que com aquele gangue de viciados em drogas e neonazis em Kiev", atirou Vladimir Putin.

Antes deste apelo ao Exército ucraniano, um porta-voz do Kremlin disse que o Presidente russo está disponível para enviar uma delegação a Minsk, capital da Bielorrússia, para conversações com representantes da Ucrânia.

A desmilitarização do país vizinho é uma das exigências da Rússia, de acordo com as palavras do porta-voz do Kremlin.