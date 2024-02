Juízes recusam direito à greve das polícias e criticam "exageros" nos protestos

No mesmo dia, o senhor disse que tinha havido "um mau perder" da parte do MP, o que também é uma linguagem forte.

Posso explicar isso. Não acho que haja um mau ambiente. Houve um momento de tensão. Não vale a pena estarmos com floreados. Houve um momento de tensão que resulta de diferentes avaliações do mesmo facto. Esse momento de tensão resulta da circunstância de ter havido um comunicado da PGR com um sentido que os juízes consideraram que num segmento era precipitado.

O mau perder a que me referi foi dizer que é normal que as entidades ou as pessoas que estão no processo não gostem, fiquem incomodadas, contrariadas com reações do tribunal ou com decisões do tribunal contrárias aos interesses que defendem. Isso é normal e é por isso que há recurso. Mas já não é tão normal que essas decisões contrárias aos interesses acabem por levar, num comunicado oficial de uma das entidades - no caso, a PGR -, a uma reação desproporcionada.

Sobre o funcionamento atual do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), concorda com a forma como está organizado, em que um juiz que nunca teve contacto com o processo complexo possa ser chamado a interrogar arguidos detidos e determinar as medidas de coação?

Não concordo. Não sabia. Penso que o Conselho terá autorizado isso em tempos. Isso vem de trás, mas está mal. O Conselho já disse que vai reorganizar a forma como os turnos estão organizados e acho que faz bem. Não é normal, não é racional do ponto de vista da distribuição do trabalho, que eu, que estou num tribunal de instrução e acompanho um determinado inquérito e autorizo buscas, escutas telefónicas ou outras diligências durante um ano ou dois em que dura a investigação, e um dia o Ministério Público pede mandados de detenção e mandados de busca para fazerem uma diligência e trazer as pessoas a interrogatório e não sou eu que vou fazer esse interrogatório, é um outro juiz que trabalha no gabinete ao lado, que nunca viu o processo. Isso não está bem.

Este funcionamento também pode provocar mais demoras?

Claro. Se uma pessoa vai fazer um interrogatório de um processo complexo que nunca viu, se tiver uma tarde ou duas para o ler, quem já conheceu o processo faz mais rápido. Estamos a falar de prazos curtos, 48 horas, não é?

Ainda sobre o TCIC, há juízes que não cumprem os critérios de experiência e classificação exigidos pela lei e que são escolhidos porque mais ninguém quis concorrer para esse lugar. Como é que se resolve esta questão?

Não se pode dizer que não cumprem, porque a lei tem o plano A e o plano B. É desejável que não aconteça isso, mas não há alternativa. O sistema não permite forçar o juiz a ir para ali.

Os melhores juízes, por assim dizer, aqueles que têm melhor classificação, fogem do TCIC?

Não sei se fogem, mas acha que há algum juiz normal que goste de estar nestes processos e depois chegar a casa e abrir o jornal e ver o seu nome arrastado na lama?

Temos assistido no último mês e meio a protestos de polícias, como não se tinha visto antes. Volta-se a falar do direito à greve destes profissionais da PSP e da GNR. Choca-o este ambiente a que se está a assistir?

Os polícias têm razão por terem ficado incomodados com o facto de o Governo ter atribuído um subsídio de risco a uma polícia e não ter atribuído a outras que têm um grau de risco equiparável. Se têm o direito de protestar, têm. Se protestaram sempre bem até agora, não. Já houve muitas reações que me pareceram excessivas.