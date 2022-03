“Não paguem a ninguém que diz que vai buscar crianças órfãs à Ucrânia”

Os riscos são grandes para estas crianças não acompanhadas?

Em contexto de guerra, há uma enorme probabilidade de existirem equipas organizadas de tráfico de crianças, e de circunstâncias que separam indesejavelmente as famílias. Também por isso é importante haver este registo [das saídas da Ucrânia e da entrada noutros países]. Esta generosidade dos portugueses é também de uma enorme responsabilidade, e deixo aqui um apelo a quem está nas equipas de resgaste, portugueses e portuguesas que se estão a unir para ir à Polónia, à Roménia, à Moldávia buscar pessoas. É importante garantir que as pessoas tragam documentos, que as crianças venham devidamente identificadas e com algum adulto que seja uma referência para elas.

A CNPDPCJ integra um grupo de trabalho que junta também a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Segurança Social, o Ministério Público, o SEF e o Alto-Comissariado para as Migrações. Já há resultados concretos dos encontros deste grupo de trabalho?

Estamos a ter reuniões quase diárias. A todo o momento estamos a receber informação, seja através das reuniões, seja pelo grupo WhatsApp [que reúne estas entidades]. Foi criada uma Linha de Apoio 300 511 490 para clarificar todas as dúvidas das pessoas. E aproveito para dizer que quem quer acolher deve fazê-lo através da plataforma do Estado, PortugalforUkraine.gov.pt. O importante é que, qualquer que seja a circunstância, não deixem de formalizar aquilo que é o seu acolhimento.

O que pode acontecer se não o fizerem?

Já fomos alertados de que existem burlas. Há famílias que querem acolher a serem burladas por pessoas que lhes dizem ‘eu vou lá e vou trazer’, mas para isso pedem que lhes seja adiantado dinheiro para o transporte. Com isto, há pessoas a pagarem para o transporte de crianças órfãs da Ucrânia. Mas isso não é verdade, não pode ser verdade. O meu apelo é para que não paguem a ninguém que diz que vai buscar crianças órfãs da Ucrânia. Quem quer que seja que esteja a dizer que consegue ir buscar uma criança por X dinheiro está a mentir. A vinda de crianças desses grupos – de orfanatos que foram destruídos e que foram deslocalizados para a Polónia, para a Moldávia ou para a Polónia – é tratada via Estados. Os pedidos para acolher são feitos entre Estados.

Em Portugal como está a ser feita a seleção das famílias de acolhimento?

Tem que haver uma aferição da motivação por que acolhem, da disponibilidade. Todos nós temos que gerir esta capacidade de acolher sem saber por quanto tempo. Pode ser por pouco mas pode ser por muito. E quando se acolhe uma criança tem que haver esta capacidade de pensar que pode ser por muitos meses.



Passado esse tempo, a família vai ter que devolver a criança. Durante anos de guerra, os Estados proíbem adoções internacionais precisamente para evitar adoções de crianças que têm família e que foram separadas por causa da guerra.