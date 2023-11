Lucília Gago deve explicações ao país? "Caso chegou a um ponto em que faz sentido"

Por influência sobretudo da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, os tribunais portugueses têm crescentemente valorizado o direito de expressão, por contraponto com os crimes de injúria e difamação. O risco de se perder um processo por difamação hoje em dia em Portugal é muito alto, por isso Rui Patrício desaconselha a avançar para tribunal, quem o procura. Por maioria de razão se for uma figura pública, pelo risco de acabar por se dar mais publicidade ao caso. ”É preciso ter um caso muito forte para se ganhar um processo por difamação em Portugal. É mais fácil estar do lado da defesa do que do lado da queixa”.

É do lado da defesa que está sempre Francisco Teixeira da Mota. O advogado confessa que “não patrocina processos por difamação”, porque construiu uma carreira como advogado a lutar pela liberdade de expressão, embora admita que pode haver razões que podem motivar esses processos.

Teixeira da Mota argumenta que nem sempre é fácil estar do lado da defesa, porque ainda há nos tribunais uma grande proteção da honra dos poderosos. ”Ainda há nos tribunais atavismo em relação ao conceito da honra dos poderosos e dos ricos. Muito mudou. Mas ainda hoje fui notificado de uma promoção do Ministério Público no Tribunal da Relação de Lisboa, ainda dos tempos da Covid, em que um médico chamou a outro de ‘chalupa’ e a Sra. procuradora acha esse médico tem de responder criminalmente.”

Rui Patrício lembra que a lei mudou e é hoje um ponto assente que não é só quem em primeira linha tem contacto com o processo judicial que pode ser acusado de violação do segredo de Justiça. Mas também o jornalista que divulga diligências processuais e só depois é que entra a avaliação se houve ou não uma causa de exclusão da ilicitude. E aí é que é ponderada a questão do interesse público da informação divulgada.