António Costa: “Lacerda Machado não tinha qualquer mandato da minha parte”

António Costa quis explicar, este sábado à noite, aos portugueses a política de investimentos nas áreas digital e de ambiente, áreas diretamente ligadas à Operação Influencer.

Mas ainda antes de falar sobre negócios, o primeiro-ministro teceu um comentário a propósito da apreensão de quase 76 mil euros no gabinete de Vítor Escária.

“A apreensão de envelopes com dinheiro no gabinete de uma pessoa que escolhi para trabalhar comigo, mais do que me magoar pela confiança traída, envergonha-me a mim a aos portugueses. Tenho o dever de pedir desculpa”, disse.

Aos jornalistas, o primeiro-ministro garantiu que o próprio e todos os elementos do Governo irão colaborar com a justiça.

“Cabe às autoridades investigar e punir se for o caso. Respeito e confio na justiça e todos os organismos da administração central, qualquer membro do Governo a começar por mim próprio daremos às autoridades judiciárias toda a colaboração necessária”, disse.

Tendo em conta que a investigação da Operação Influencer irá demorar, Costa admitiu que “com grande probabilidade não exercerei mais qualquer cargo público”.



E, sobre o papel de Diogo Lacerda Machado em negócios do Governo, Costa atirou também: “Lacerda Machado não tinha qualquer mandato da minha parte.”