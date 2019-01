​Os números que explicam a saída de Rui Vitória do Benfica

Goleadas e derrotas para a história



O Benfica de Rui Vitória venceu quatro jogos por 6-0. Três para o campeonato, frente o Belenenses (2015), Marítimo (2106) e Vitória de Setúbal (2017), e um para a Taça de Portugal, contra o Marítimo, em novembro de 2016.

Além da derrota em Portimão que acabou por ditar a saída de Rui Vitória do comando técnico do Benfica, há outros dois resultados que entram para a história do clube pelas piores razões.

Em janeiro de 2017, os encarnados sofreram a primeira derrota de sempre com o Moreirense, por 3-1. Esta época, à jornada nove, o Benfica perdeu pela primeira vez com os cónegos para o campeonato e na Luz, com o mesmo resultado.

Em abril deste ano, sofreu a primeira derrota da história com o Tondela, por 3-2, à jornada 32 da edição 2016/17 do campeonato. Um resultado que praticamente sentenciou as hipóteses do Benfica chegar ao penta.