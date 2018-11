Liga dos Campeões

Valha a Liga Europa. Benfica despede-se da Champions com humilhação em Munique

27 nov, 2018 - 18:00

Bayern 5-1 Benfica. Derrota a toda a linha, em Munique. As águias precisavam de vencer, mas acabaram goleadas. Robben e Lewandowski "bisaram", Ribéry completou. Gedson fez o golo de honra. Benfica cai com estrondo da Liga dos Campeões, numa derrota que tem tanto da fragilidade defensiva encarnada como do talento do Bayern, e terá de se contentar com a Liga Europa. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.