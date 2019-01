Rui Vitória já não é o treinador do Benfica

Rui Vitória está de saída do comando técnico do Benfica, anunciou o clube em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O técnico de 48 anos não resistiu aos maus resultados desportivos esta temporada e a derrota por 2-0 no terreno do Portimonense terá sido a gota de água para a direção encarnada.

Recorde-se que Vitória já esteve na porta de saída da Luz esta época, mas acabou por receber um último voto de confiança de Luís Filipe Vieira. Depois da derrota por 5-1 no terreno do Bayern de Munique, o Benfica venceu sete partidas consecutivas, de forma pouco convincente.

O Benfica empatou na última partida por 1-1 no terreno do Desportivo das Aves, a contar para a Taça da Liga, e perdeu esta quarta-feira por 2-0 frente ao Portimonense, caíndo para o quarto posto da I Liga, e poderá ficar a sete pontos do líder FC Porto.

Segundo avança a imprensa nacional, deverá ser Bruno Lage, atual técnico da equipa B, a dirigir a equipa na próxima partida do campeonato frente ao Rio Ave.

Rui Vitória tem sido associado a uma eventual mudança para o Al-Nassr da Arábia Saudita, que nunca desistiu da contratação do técnico português.

Na Luz desde 2015, Vitória disputou 180 partidas, amealhando 123 vitórias, 27 empates e 30 derrotas, e conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças Cândido Oliveira.

