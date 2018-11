"Casados à Primeira Vista". "Não é possível fazer 'matching' de pessoas, é uma aldrabice"

Veja também:

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) está a analisar a participação de dois psicólogos, Alexandre Machado e Fernando Mesquita, no programa “Casados à Primeira Vista”, que estreou na SIC no dia 21 de outubro, e lembra “a impossibilidade de ser levada a cabo qualquer tipo de intervenção psicológica no espaço mediático".

A versão portuguesa do programa, um formato criado na Dinamarca e depois importado por vários outros países, como Austrália, Reino Unido, Espanha, França, entre outros, é produzido pela Shine Iberia Portugal e assume-se como uma “experiência de televisão completamente inovadora”.

O objetivo é ajudar pessoas solteiras a encontrar o “par ideal”, com a ajuda de “especialistas do mundo do ‘coaching’ e das ciências psicológicas e neurociências”.

Confiando nestes “especialistas”, os concorrentes aceitam casar com um estranho escolhido como “ideal” para eles. Depois, durante aproximadamente dois meses, os recém-casados vivem juntos. No final desta experiência, cada casal tem uma decisão a tomar: ficar casado ou pedir o divórcio.

O programa conta com dois psicólogos e dois “coaches” sem formação em psicologia no seu painel de especialistas, que prometem, através de uma análise de comportamento e personalidade dos concorrentes, encontrar por eles uma "cara metade" compatível.

A Renascença pediu uma análise a "Casados à Primeira Vista" a especialistas em terapia familiar, neuropsicologia e "coach" psicológico, que não poupam críticas ao programa.

“Não é possível fazer “matching” de pessoas. Isso não existe, é uma aldrabice. As pessoas conhecem-se, vão-se conhecendo, vão-se sentido uma à outra e não casam sem ter uma experiência disso, como é evidente”, diz o psiquiatra José Gameiro à Renascença.



Samuel Antunes, psicólogo especialista em “coaching” e presidente da Mesa da Assembleia da Ordem dos Psicólogos, lembra-se doutra palavra: “absurdo”. Manuel Domingos coordenador da Unidade de Neuropsicologia do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, diz que juntar pessoas que não se conhecem é uma “bizarria”.



"Psicologia não faz 'match' entre as pessoas"

Fonte oficial da Ordem dos Psicólogos Portugueses revelou à Renascença que, antes de o programa ir para o ar, a produtora Shine Iberia solicitou um parecer à Comissão de Ética (CE) da OPP, sublinhando que o programa contava com a presença de psicólogos e de outros profissionais da área.

A direção da Ordem decidiu reencaminhar a situação para análise do órgão competente dentro do organismo, ou seja, o Conselho Jurisdicional, constituído por cinco psicólogos (não remunerados) e um jurista. No entanto, à data do fecho desta publicação, este órgão ainda não se tinha pronunciado – entretanto, o programa já emitiu quatro episódios.

Uma vez que os prazos do Conselho Jurisdicional não coincidem com os prazos das produtoras, a Comissão de Ética do OPP enviou à Shine Iberia dois pareceres emitidos anteriormente, que respondem “genericamente” às questões relacionadas com a exposição pública de psicólogos, recordando as regras do Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Os pareceres detalham a posição da OPP sobre a “alegada prática da psicologia nos media” e sobre “declarações públicas” de psicólogos.

“Os psicólogos, quando solicitados a comentar casos particulares, pronunciam-se sobre os problemas psicológicos em questão mas não sobre os casos particulares”, lembrou a direção da Comissão de Ética, num e-mail enviado à produtora do programa.

Os psicólogos destacaram também à produtora “a impossibilidade de ser levado a cabo qualquer tipo de intervenção psicológica no espaço mediático, independentemente de qualquer consentimento dos participantes” e afirmaram que “fica pouco claro o que se espera dos psicólogos participantes”.

“Às vezes o problema destas coisas é que passam ideias erradas daquilo que é a psicologia”, explica à Renascença Miguel Ricou, presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos.

“Esta para nós é a grande dificuldade do ponto de vista ético. Como se, do ponto de vista da psicologia, nós pudéssemos fazer 'match' entre as pessoas. Até podíamos dizer que as pessoas têm características parecidas nisto ou naquilo. Mas isso nada tem a ver com aquilo que é uma relação afetiva a dois, como é um casamento”, sublinha o dirigente. “Juntar a psicologia a isto é uma coisa estranha para nós."

No entanto, Miguel Ricou lembra que o Conselho de Ética da OPP não faz avaliações de casos particulares, por não ser esse o seu papel. “Nós referimo-nos às coisas do ponto de vista profissional. Profissionalmente, estar a fazer uma espécie de intervenção ou avaliação psicológica ao vivo para promover este tipo de resultados faz sentido? Não. Não faz sentido para nós. A partir daí, seguramente isto não está a fazer nenhum favor à psicologia nem está a trazer nada de positivo à psicologia.”