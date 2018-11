"Casados à Primeira Vista" promove uma "banalização do casamento", diz Igreja

Veja também:

O padre Rui Pedro Trigo Carvalho não vê o bem que um programa como “Casados à Primeira Vista” pode trazer ao público. O formato, criado na Dinamarca e depois importado por vários outros países, como Austrália, Reino Unido, Espanha, França, entre outros, é produzido pela Shine Iberia Portugal e assume-se como uma “experiência de televisão completamente inovadora”.

O objetivo é ajudar pessoas solteiras a encontrar o “par ideal”, com a ajuda de “especialistas do mundo do 'coaching' e das ciências psicológicas e neurociências”.

Confiando nestes “especialistas”, os concorrentes aceitam casar com um estranho escolhido como “ideal” para eles. Depois, durante aproximadamente dois meses, os recém-casados vivem juntos. No final desta experiência, cada casal tem de tomar uma decisão: ficar casado ou pedir o divórcio.

Para o coordenador da Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa, este é um programa “sem qualquer ética”, que banaliza o casamento, uma “cédula fundamental da sociedade a partir da qual se formam as famílias”, transformando-o num jogo.



“É pena que o único critério das nossas televisões seja economicista, para dar audiência, para dar lucro”, lamenta o sacerdote. “Quando o critério da audiência e do dinheiro se tornam o único critério, estamos a minar bases fundamentais da nossa sociedade. O casamento é um alicerce fundamental da nossa sociedade.”

Para este responsável da Igreja, que trabalha de perto com muitas famílias, o programa da SIC promove uma “instrumentalização do outro”.

“O outro não é uma coisa, não é um eletrodoméstico que eu compro, não é como um carro. Eu posso ir a um stand e dizer ao vendedor que estou à procura de um carro com estas características. No amor, isto não tem lugar. O outro não é um objeto que eu adquiro. É um encontro de pessoas que vão crescendo nesse encontro”, considera o sacerdote.

O facto de, no fim, os concorrentes terem de escolher entre “ficar” com a pessoa que lhes calhou na sorte ou pedir o divórcio é, para este responsável da Igreja, prova disso. “Tal como eu adquiro, descarto. Tem um tempo de utilização e se não agradar devolvo”, critica.

O pe. Rui Pedro sublinha, neste ponto, que “uma pessoa não se devolve". "Quando me entrego a alguém, entrego-me. O amor é esta entrega de vida a outro.”

Além da instrumentalização, há também uma idealização do outro que é enganadora, na opinião do pe. Rui Pedro Trigo Carvalho. “Eu caso-me com o ideal que eu criei do outro. Não me caso com aquilo que ele é, por isso, à mínima fricção, ele vai-me desiludir. E é normal, porque eu ia iludido e naturalmente desiludo-me. Se me caso com uma suposição, claro que não vai dar certo”, afirma.

No programa, o pe. Rui Pedro não vê só uma idealização do outro, mas "também uma idealização de mim mesmo”. “Quando me apresento ao outro, apresento-me com aquilo que eu gostava de ser, não como aquilo que sou realmente. Às vezes as pessoas nem têm bem consciência daquilo que são realmente”, lembra.

“Só no quotidiano da vida, na convivência, é que se revelam. Tudo o resto são ideais. Um 'eu' ideal, um 'outro' ideal, mas que não são reais. Um casamento fundado em suposições não pode dar certo.”

Para o coordenador da Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa, no casamento, os especialistas são os próprios esposos. “As compatibilidades também se constroem. Há muita coisa no outro que me atrai, e muitas vezes a relação começa aí, mas depois também há coisas que não me atraem. Eu sou chamado a amar isso, aquilo que não me atrai. Essa é a base de um casamento, a aceitação do outro”, diz.