Rúben Amorim vai ter reunião com o Tottenham

O Tottenham está novamente interessado em contratar Rúben Amorim e o treinador português vai mesmo sentar-se à mesa com a direção do clube londrino, segundo o "Record".

Os "Spurs" continuam à procura de um treinador para suceder a Antonio Conte na próxima época. Cristian Stellini sucedeu de forma interina, mas a época será terminada com Ryan Mason no comando técnico.

De acordo com a publicação, o Tottenham vai reunir com o jovem treinador português, que tem contrato com o Sporting por mais três épocas e uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. O encontro deverá acontecer após o final da temporada.

Amorim já tinha comentado o interesse do Tottenham publicamente e afirmou que só voltaria a treinar Pedro Porro se o Sporting o comprasse: "Gostava de voltar a trabalhar com o Porro, mas é difícil comprarmos o Porro, por isso, vejo isso com dificuldade. Só se ele voltasse ao Sporting é que teríamos possibilidade de voltar a trabalhar juntos", salienta.

Em duas temporadas completas no Sporting, o antigo internacional português, de 38 anos, conquistou um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Esta época é a que pior está a correr: os leões estão no quarto lugar, a sete pontos de um lugar de apuramento para a Liga dos Campeões e já fora das contas do título, caíram à primeira na Taça de Portugal, frente ao Varzim, da Liga 3, e perderam a final da Taça da Liga para o FC Porto. Na Liga Europa, foram eliminados pela Juventus nos quartos de final.

Apesar das dificuldades em 2022/23, Rúben Amorim renovou com o Sporting, no final de novembro, até 2026. O treinador já foi associado a Manchester United, Leipzig, PSG, Chelsea e, mais recentemente, ao Tottenham.

Amorim e Conte encontraram-se, esta época, na fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo da primeira volta terminou num empate a um golo. Na segunda, o Sporting derrotou o Tottenham, em Alvalade, por 2-0.