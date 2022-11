Rúben Amorim renova contrato com o Sporting até 2026

Rúben Amorim renovou contrato com o Sporting até 2026. O anúncio foi feito pelo próprio treinador, no podcast "ADN de Leão".

Foi num pequeno excerto do podcast, que o Sporting partilhou nas redes sociais, que o apresentador pergunta a Amorim se preferia gravar um "ADN de Leão" de duas horas ou renovar com o Sporting até 2026. Ao que o treinador responde:

"Tu não fazes o teu trabalho de casa, dizes que fazes o teu trabalho de casa. Eu já assinei até 2026."

Minutos depois, o próprio Sporting confirmou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a extensão do vínculo do técnico, que durava até 2024, por mais duas temporadas.