Novo presidente do Chelsea abordou Rúben Amorim

O novo presidente do Chelsea falou com Rúben Amorim, como possibilidade para suceder a Thomas Tuchel no comando técnico dos "blues", segundo avança, esta quinta-feira, a Sky Sports.

De acordo com a estação televisiva britânica, Todd Boehly, novo presidente do clube inglês, abordou diretamente o treinador português, de 37 anos, que tem impressionado no comando técnico do Sporting.

Não obstante, Graham Potter continua a ser o principal alvo do Chelsea para suceder Tuchel, que não resistiu ao mau arranque de época e foi despedido na terça-feira, após ter perdido em casa com o Dínamo de Zagreb, a contar para a primeira jornada da Liga dos Campeões.

Ainda de acordo com a Sky Sports, Potter chegou, esta quarta-feira, a acordo verbal para ser o novo treinador do Chelsea. O inglês, de 47 anos, levou as gaivotas ao nono lugar da Premier League, na temporada passada, e tem impressionado no arranque desta - o Brighton encontra-se na quarta posição, fruto de quatro vitórias em seis jogos.



Rúben Amorim fica sob observação

A Sky refere, de resto, que o Chelsea manterá Rúben Amorim, que chegou a ser associado ao PSG em maio mas disse que não estava interessado, sob o seu radar e vê-o como possível opção para o futuro.

Rúben Amorim chegou ao Sporting a meio de 2019/20 e, na época seguinte, a primeira completa em Alvalade, sagrou-se campeão nacional, quebrando um jejum de 19 anos. Também tem uma Supertaça e três Taças da Liga, uma delas conquistada ao serviço do Braga.

Antigo internacional português, Rúben Amorim iniciou a carreira de treinador no Casa Pia. Rumou, depois, à equipa B do Sporting de Braga e subiu à formação principal em dezembro de 2019, após a saída de Ricardo Sá Pinto. Conquistou a Taça da Liga e, na mesma época, ao fim de apenas 13 jogos, foi contratado pelo Sporting por dez milhões de euros.