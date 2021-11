Rúben Amorim colocado na lista do Manchester United

Rúben Amorim está entre os treinadores associados à sucessão de Ole Gunnar Solskjaer, no Manchester United. O jornal inglês "The Telegraph" coloca o nome do técnico do Sporting num grupo de alternativas à prioridade do clube: Mauricio Pocchetino.

O treinador argentino, atualmente no Paris Saint-Germain, é o desejado, de acordo com a imprensa britânica. No entanto, o contrato vigente com o PSG dificulta a possibilidade de negócio.

O Manchester United, onde jogam os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, procura uma solução rápida para o vazio criado pelo despedimento de Solskjaer e, segundo o "The Telegraph", a ponderação inclui nomes como Zidane, Luis Enrique, Lopetegui, Brendan Rodgers, Erick Ten Hag e Rúben Amorim.