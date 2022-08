Slimani ataca Rúben Amorim no Twitter

Desde a pré-temporada a treinar afastado do plantel principal, o internacional argelino rescindiu contrato com o Sporting e na última semana assinou pelo Brest , de França.

"O que aconteceu foi que ele [Rúben Amorim] não gostava do facto de eu estar a render e, por isso, estar a forçá-lo a deixar de fora o seu jogador [Paulinho]. Por isso, decidiu usar desculpas, mas a verdade irá saber-se em breve", escreveu o avançado, de 34 anos.

Num comentário publicado no Twitter, o internacional argelino lança “farpas” a Amorim e também envolve o ex-colega de equipa Paulinho.

O avançado Islam Slimani deixa o Sporting com críticas ao treinador Rúben Amorim nas redes sociais.

O ponta de lança assinou contrato com o Brest válido por uma temporada, com mais uma de opção.

Na primeira passagem pelo Sporting, o jogador foi um dos favoritos dos adeptos, com 57 golos em 111 jogos, tendo saído por 30 milhões de euros para o Leicester City, na segunda fez apenas 12 jogos, com quatro golos e uma assistência.



Islam Slimani regressou ao Sporting em janeiro, depois de ter rescindido contrato com o Lyon, mas foi perdendo espaço nas opções de Rúben Amorim, até ser excluído. Após a jornada 29 do campeonato, para a qual não convocou o avançado argelino, o treinador explicou que prescindiu do jogador porque elege sempre os que trabalham melhor.

Slimani respondeu a Rúben Amorim com publicação nas redes sociais, garantindo que trabalhou "sempre arduamente", e depois de duas aparições nos clássicos com FC Porto e Benfica não mais foi utilizado.



No início de maio, Amorim confirmou que não contaria com Slimani para o resto dessa época, nem para 2022/23, apesar de o (então vigente) contrato do avançado argelino vigorar até junho de 2023.

"Eu vou seguir o meu caminho, e passará do Sporting, e o Slimani não fará parte daquela que é a minha ideia para a próxima época", sublinhou o treinador, num esclarecimento final da situação do ponta de lança.



No total, Islam Slimani deixa o Sporting com 123 jogos, 61 golos e nove assistências. Conquistou uma Taça de Portugal e uma Supertaça.