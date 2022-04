Rúben Amorim e Slimani. “Os que trabalham melhor são convocados”

O treinador do Sporting explicou a ausência de Slimani. O avançado argelino ficou fora da partida de Tondela.

“Não há caso nenhum. As semanas de treino são longas, os melhores e os que trabalham melhor são convocados. Quem não faz as coisas dentro do nosso caminho tem mais dificuldades, mas não há qualquer caso”, refere Rúben Amorim.

O técnico dos leões garante: “Vem aí uma nova semana, o Slimani estará dentro e será opção contra o Benfica”.

Os leões venceram em Tondela por 3-1.