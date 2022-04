Slimani: "Treinei sempre arduamente e ninguém me tira isso"

Islam Slimani garante que "sempre treinou arduamente" no Sporting, mesmo a cumprir o Ramadão, com todas as dificuldades associadas ao jejum.

Rúben Amorim deixou o avançado argelino fora dos convocados do jogo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, depois de o ter deixado fora de uma deslocação a Tondela, onde acusou Slimani de não treinar bem.

Na manhã seguinte ao clássico no Dragão, Slimani reagiu nas redes sociais.

"Sem beber e comer, mas sempre treinei arduamente pelo meu clube e ninguém me tira isso", afirma.

Rúben Amorim garantiu que convocou "os que treinam melhor". "Eu posso arriscar o meu trabalho, a eliminatória, mas vai ser sempre assim até eu deixar de ser treinador", acrescentou.

Slimani voltou ao Sporting em janeiro, depois de rescindir com o Lyon. Assinou por uma temporada e meia e marcou quatro golos em 12 jogos disputados pelos leões.